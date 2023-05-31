Ростов-на-Дону, 31 мая, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыли для оказания помощи детям, пострадавшим при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом 31 мая сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Как уточнил Кузнецов, медики прибыли в Ростов-на-Дону по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. При необходимости будет решаться вопрос о транспортировке пострадавших в Москву для лечения в Российской детской клинической больнице Минздрава.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону погиб один человек и пострадали 36. Трое пострадавших детей получили тяжёлые травмы.

Обрушение трибуны на футбольном стадионе произошло днём 30 мая во время соревнований школьников по футболу. Предварительной причиной обрушения стало ухудшение погодных условий.

Следственный комитет России возбудил дело по факту обрушения трибуны на Гребном канале по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.