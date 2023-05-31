* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Париж, 31 мая, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Российская рок-певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опровергла ранее появившуюся информацию о получении гражданства Франции, добавив, что на сегодняшний день имеет только российский паспорт.

Denhud Земфира

«Я — гражданка Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — написала певица 31 мая на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в среду некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что Земфира получила французское гражданство после того, как в марте 2022 года покинула Россию и переехала во Францию.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая российская певица направила в Замоскворецкий суд Москвы обращение с требованием оспорить решение Министерства юстиции о включении её в список иностранных агентов. По информации Минюста, Земфира во время своего пребывания в «недружественных странах» давала концерты, во время которых выступала против проведения Россией специальной военной операции.