Белгород, 31 мая, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Благодарность бойцам местной самообороны выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 31 мая во время прямого эфира в своём Telegram-канале и заявил, что гордится каждым бойцом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Жительница Белгородской области во время прямого эфира выразила благодарность бойцам самообороны Грайворона за помощь её пожилым родителям. Гладков добавил, что постоянно видит, как бойцы шебекинской самообороны первыми прибывают на место происшествия и, находясь под обстрелами, начинают эвакуировать людей, оказывать помощь раненым, старикам и детям и обеспечивать безопасность.

«Могу сказать, что горжусь каждым человеком, который в ней служит, особенно в тех отрядах, в тех отделениях, взводах, ротах, батальонах, которые находятся вдоль границы. Которые ежедневно рискуют своей жизнью — ни копейки не получая. Это чисто гражданская история, когда человек идет защищать свое дело. Пусть враги об этом почаще думают», — отметил Гладков.

Глава региона указал, что бойцы самообороны доказали всем сомневающимся, что обладают достаточным профессионализмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На одном из промышленных предприятий произошло возгорание.

Как указал губернатор Белгородской области Гладков, за последние сутки на территории региона зафиксировали свыше 260 прилётов боеприпасов со стороны ВСУ. В частности, в Шебекино в результате обстрелов получили повреждения 29 многоквартирных домов и 20 частных домовладений. Кроме того, повреждения получили административное здание, торговый центр и сгорел один магазин.