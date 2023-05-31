Киев, 31 мая, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил лидерам стран Североатлантического альянса, что не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, пока не получит гарантий по вступлению Украины в альянс. Об этом в среду, 31 мая, сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в альянс», — говорится в распространённом сообщении.

Предстоящий саммит Североатлантического альянса состоится 11–12 июня и пройдёт в Вильнюсе, столице Литвы. Официально саммит был предложен во время Мадридского саммита в 2022 году. В январе 2023 года президент Украины назвал саммит «судьбоносным».

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и Европейский союз позволит приблизить момент мирного урегулирования конфликта. По его словам, это также необходимо для устранения угроз безопасности РФ.