Берлин, 31 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат 300 разведывательных беспилотников модели Vector производства немецкой компании Quantum Systems. Об этом 31 мая сообщила газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Финансирование поставки дронов для Украины взяло на себя правительство ФРГ в рамках очередного пакета помощи. Контракт оценивается, по данным издания, в сумму €57 млн. Поставка беспилотников намечена на начало 2024 года.

До этого Украина уже заказывала дроны модели «Вектор» у данной немецкой компании. В частности, в начале 2023 года был заключён контракт на поставку около 100 экземпляров беспилотников, используемых для разведки и сбора информации. Также ВСУ получила 33 дрона из Германии в августе 2022 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 30 мая на Москву была совершена атака дронов. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом, по словам руководителя города, в результате атаки украинских дронов никто не пострадал. В Минобороны России сообщили, что всего в террористическом акте было задействовано восемь беспилотников. Все они были поражены.

Как рассказал ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев, первоначально ВСУ использовали для атак на объекты на территории России беспилотники советского производства, позже перешли на украинские и импортные модели.