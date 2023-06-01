Москва, 1 июня, 2023, 09:18 — ИА Регнум. 1–7 июня пройдёт онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Открой#Моспром» и приурочено к Международному дню защиты детей, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики French kiss. Производство кондитерских изделий

«Проект «Открой#Моспром» активно работает с детской аудиторией — мы реализуем научно-развлекательные шоу, проводим экскурсии, квизы, мастер-классы, выпускаем детские книги о промышленности и многое другое. В честь Международного дня защиты детей с 1 по 7 июня мы проведем тематическую онлайн-викторину», — пояснил Овчинский. Он добавил, что участникам будет предложено ответить на 12 вопросов, связанных с интересными фактами о столичных пищевых предприятиях.

Так, среди вопросов будут факты об изображениях на конфетах, весе упаковок снеков и ингредиентах газированных напитков. 40 победителей определят с помощью случайного генератора чисел среди тех, кто ответил верно на восемь и более вопросов. Для них подготовлены специальные подарки.

Принять участие в викторине могут участники проекта «Открой#Моспром», которые ранее посещали экскурсии. Для участия необходима предварительная регистрация.