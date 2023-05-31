Лондон, 31 мая, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил России, Турции и Украине расширить зерновую сделку и в её рамках готовиться к возобновлению поставок аммиака из России в Европу через Украину. Об этом 31 мая сообщило Reuters, ссылаясь на источник.

Un.org Антониу Гутерриш

По информации журналистов, Гутерриш предложил задействовать больше украинских портов, а также расширить виды грузов, которые будут вывозить. Украина и Турция согласились на предложение.

«По состоянию на 30 мая Россия не дала своего согласия, несмотря на наличие выгодных положений в алгоритме», — сообщил собеседник изданию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Россия согласилась продлить зерновую сделку ещё на 60 дней. Позже он рассказал, что смог этого добиться только благодаря особым отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя продление сделки, отметил, что вопрос возврата «Россельхозбанка» в систему SWIFT и разблокировки экспорта российских удобрений и продовольствия остаётся открытым.

В турецких СМИ 30 мая сообщили, что в Анкаре вскоре должна состояться встреча Путина и Эрдогана, на которой президенты обсудят в том числе зерновую сделку. Туда также приедет украинский президент Владимир Зеленский. Песков сообщил, что лидеры России и Турции планируют встретиться, но пока ещё нет понимания, когда и где это произойдёт.