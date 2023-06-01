Москва, 1 июня, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Московский производитель «Амидис Групп» увеличил за год выпуск ореховой продукции в два раза. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики «Амидис Групп»

«В первом квартале 2023 года объем производства продукции из переработанных фруктов, овощей и орехов в Москве вырос на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в городе изготавливают широкий ряд таких товаров — джемы, пасты, сушеные и консервированные продукты», — подчеркнул Овчинский.

Компания «Амидис Групп» специализируется на производстве орехов, обжаренных в натуральных специях. Продукция компании поставляется в маркетплейсы, торговые и крупные розничные сети.

«Одной из главных целей компании стало расширение ассортимента вкусной и натуральной продукции, которая предназначена для людей, следящих за своим здоровьем и питанием», — отметил генеральный директор компании Михаил Сморщ. Так, компания стремится предоставить клиенту большой выбор продукции без вредных добавок и химических веществ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в I квартале 2023 года в Москве увеличилось производство продуктов питания. В частности, увеличился выпуск рыбных, мясных, кондитерских изделий.