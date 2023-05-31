Вашингтон, 31 мая, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Власти США не собираются расследовать обстоятельства атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область и выяснять, на ком лежит ответственность за содеянное. Об этом 31 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы видели заявления Украины о том, что они отрицают свою причастность. <…>. У нас нет никакой конкретной информации, указывающей на то, кто несёт ответственность. И мы не собираемся расследовать [эту ситуацию]. Это было бы неуместно для нас», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки БПЛА на Москву.

Министерство иностранных дел России решительно осудило осуществлённые ВСУ попытки террористических атак по Москве и Московской области. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки дронами в Москве были гражданские объекты.