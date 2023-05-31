Вашингтон, 31 мая, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Вашингтон не поощряет атаки, которые ВСУ осуществляют на территории России. Об этом 31 мая заявил на телеканале CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

По его словам, США неоднократно заявляли, что стремятся не допустить расширения конфликта, а потому не способствуют тому, чтобы Украина проводила удары по российской территории. При этом Киев обещал, что не будет использовать американское оружие на территории РФ.

«Они заверяли нас, что не будут использовать наши вооружения для ударов внутри России. Но, как только оно попадает к ним, оно принадлежит им», — подчеркнул Кирби.

Он также заявил, что в Вашингтоне осознают масштабы последствий, если в конфликт вступят США или НАТО, тогда будет страдать вся Европа. По этой причине Белый дом не хочет эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области вторглась группа украинских диверсантов, которая начала обстреливать населённые пункты. Диверсанты использовали для террористической атаки американские бронетранспортёры International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee, которые также производят в США.

Впоследствии диверсанты, убегая, бросили тяжёлую технику. Российские силовики окружили террористов и ликвидировали.