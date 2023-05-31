Вашингтон, 31 мая, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Процесс одобрения Конгрессом США законопроекта о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране, благодаря «божьей помощи», идёт по плану. Об этом 31 мая заявил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы разберёмся с потолком госдолга. Я думаю, всё идёт по плану, с божьей помощью», — ответил Байден на вопрос журналиста, касающийся инициативы в законодательном органе.

Как сообщало ИА Регнум, в понедельник, 29 мая, Байден объявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти. Он заверил американцев, что теперь удастся избежать дефолта в стране. Законопроект рассмотрят в Палате представителей и в Сенате США.

По итогам 2024 года задолженность США превысила 31 трлн долларов.

Ранее в американском минфине сдвинули срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня, если не разрешится вопрос с госдолгом.