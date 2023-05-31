Москва, 31 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает снижение налога на доходы с физических лиц (НДФЛ), которые утратили налоговое резидентство, покинув страну. Документ 31 мая опубликовали в электронной базе парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В правительстве предложили установить размер НДФЛ для релокантов, которые продолжают работать в организациях, находящихся на территории РФ, в качестве штатных сотрудников или фрилансеров, не в размере 30%, как положено для нерезидентов, а 13% или 15% при доходе более 5 миллионов рублей в год. Ставку в размере 13% предлагается установить с 2024 года, а 15% — с 2025-го.

Чтобы платить по такой ставке, требуется, чтобы налоговый резидент получал доход на счёт в российском банке или от российского предприятия. Налоговое резидентство утрачивается, если лицо находится за границе более 183 суток.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии ИА Регнум поддержал предложение правительства снизить налоговую ставку для граждан РФ, покинувших страну. По его мнению, это станет сигналом для релокантов, что их ждут дома и готовы принять. В противном случае, как считает Остапкович, отток умов из России вырастет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правительство РФ внесло законопроект, который обязывал российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж граждан. Но потом этот документ отозвали для «технических уточнений».