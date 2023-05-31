Вашингтон, 31 мая, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger, сообщил на брифинге 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы», — сказал представитель Белого дома.

Кирби уточнил, что в пакет войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также комплексы ПВО Avenger и ПЗРК Stinger.

Общий объём очередной партии военных поставок составит около 300 миллионов долларов, добавил представитель Белого дома.

Также Кирби заявил, что США проводят учения с ВСУ для подготовки украинских войск к военным операциям, но не поддерживают их вылазки на территорию России.

Всего объём военной помощи США Украине в период правления Байдена составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала спецоперации в феврале 2022 года — 37,6 миллиарда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Белый дом собирается разрешить американским союзникам по НАТО поставки истребителей F-16 Украине.

При этом ряд чиновников США не уверен в эффективности поставок истребителей F-16 Украине, так как российская противовоздушная оборона может им успешно противостоять.