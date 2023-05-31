Шебекино, Белгородская область, 31 мая, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков прямом эфире, который проводил на своём Telegram-канале.

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — озвучил губернатор информации, переданную ему главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что за последние сутки на территории региона зафиксировали свыше 260 прилётов боеприпасов со стороны ВСУ. Он добавил, что в Шебекино в результате обстрелов получили повреждения 29 многоквартирных домов и 20 частных домовладений — в них выбиты окна, посечены фасады. Кроме того, повреждения получили административное здание, торговый центр и сгорел один магазин.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что из Шебекинского и Грайворонского округов региона начнут вывозить детей. Он уточнил, что постарается лично их проводить.

В Кремле считают, что ситуация, которая сложилась в Белгородской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, вызывает обеспокоенность и тревогу.