Москва, 31 мая, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» и нападающий Фёдор Смолов продлили договор до конца следующего сезона. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ФК.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — сказал по этому поводу заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

Смолов поблагодарил клуб за доверие. Он настроен на то, чтобы исправить впечатление от текущего сезона.

«Неприятные эмоции от этого сезона в плане результата, но при этом очень классно себя ощущаю и очень комфортно и все условия созданы, поэтому дополнительное желание реабилитироваться», — сказал футболист.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 мая Смолов забил гол на матче с московским «Локомотивом», но «Динамо» уступило тогда со счётом 4:2. Нападающий также проявил себя 6 мая на игре с подмосковными «Химками», забив единственный в матче гол и принеся победу своей команде.

В настоящее время «Динамо» находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков.