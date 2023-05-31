Варшава, 31 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда считает, что говорить якобы о поражении России в связи с тем, что Финляндия вступила в НАТО, преждевременно. Президент России Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Об этом польский лидер заявил в интервью с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром, которое приводится на сайте президента Польши.

Юлия Гринь Анджей Дуда

«Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — заявил Дуда.

При этом он подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет явное преимущество перед Украиной. Во-первых, она является ядерной державой. Во-вторых, смеяться над тем, что она использует на поле боя танки 1960-х годов, не стоит, так как они при весе в 50-60 тонн всё равно едут и давят, независимо от того, современные они или старые.

Кроме того, Россия имеет «гигантские» склады оружия, напомнил польский лидер, и всё это позволяет считать, что слова о якобы поражении Путина на Украине могут быть справедливыми, только когда российская армия «будет вытеснена из международно признанных границ Украины».

Ранее президент Путин высказал мнение, что Запад переходит все красные линии, помогая оружием Украине. Это начало происходить с 2014 году, что способствовало произошедшему в стране госперевороту.

Как заявил российский лидер, с самого начала обретения Украиной независимости Запад пытался сделать из неё «анти-Россию». При этом, как напомнил Путин, в НАТО после распада СССР пообещали не расширяться на восток, но не сдержали своего слова, добравшись в итоге до Украины.