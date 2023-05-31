Москва, 31 мая, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo с 31 мая остановил работу российского отделения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

В компании отметили, что ранее им пришлось приостановить отправку товаров в Россию, а цифровой магазин перевели на техобслуживание из-за запрета на транзакции в рублях.

«В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — говорится в сообщении.

На сайте компании больше нельзя будет заводить учётную запись, указав Россию в качестве страны проживания. Записи, которые уже там есть, остаются. С их помощью можно будет загружать контент, если его купили заранее. Платёжные данные российских клиентов, зарегистрированных на сайте, удалили из соображений безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Nintendo приостановила поставку игровых приставок в Россию из-за возникших проблем с оплатой, которые начались в связи с антироссийскими санкциями. В марте 2023 года, когда министерство промышленности и торговли России расширило список товаров, которые разрешается ввозить в страну в рамках параллельного импорта, внесло в него также товары от Nintendo.