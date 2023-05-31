Москва, 31 мая, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России расценивает решение властей Германии закрыть четыре из пяти генеральных консульств РФ в ФРГ как недружественный шаг. Это заявление российский МИД 31 мая обнародовал на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

В Москве считают, что таким образом Берлин намеренно идёт на разрушение российско-германских отношений. Вся ответственность за деградацию отношений ложится на немецкую сторону.

«Напомним в этой связи, что именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что все ответные действия Россия совершала только в рамках принципа взаимности. Москва отвергает все попытки Берлина возложить ответственность за эскалацию обстановки на российскую сторону и призывает его остановиться.

«Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры», — отметили российские дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что этот шаг ФРГ не останется без ответа с российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Германии 31 мая объявил, что отзывает разрешение на работу генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. К 31 декабря 2023 года в ФРГ должно остаться одно посольство и одно консульство в Берлине.

В Берлине также до ноября планирует закрыть свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России в тот же день заявило, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

СМИ 27 мая сообщили, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина и подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.