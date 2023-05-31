Москва, 31 мая, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России заявили об обязательной реакции на непродуманные и провокационные действия Берлина, решившего закрыть четыре генконсульства России в стране. Соответствующее заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В МИД напомнили, что именно германская сторона под надуманными предлогами предпринимала необоснованные шаги в виде массовых высылок российских дипломатов или введения квот на отдельные категории сотрудников диппредставительств и задержки виз. Как подчеркнули в ведомстве, ответные действия со стороны России предпринимались исключительно в виде реакции на это.

«В Берлине могут не сомневаться, что эти непродуманные провокационные действия не останутся без нашей должной реакции», — резюмировали в МИД России.

Ранее ИА Регнум сообщало о решении Германии закрыть четыре из пяти генконсульств России в стране. До ноября 2023 года Германия также закроет свои консульства в России — в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России в тот же день заявило, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Министерство иностранных дел Германии 1 мая сообщило о возвращении в Берлин части высланных из России дипломатов. Число сотрудников внешнеполитического ведомства не уточнялось.

СМИ 27 мая сообщили о том, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию. Отмечается, что придётся уехать дипломатам, учителям, сотрудникам культурного центра имени Гёте (Гёте-институт).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина, который ещё в марте ввёл квоту для некоторых категорий сотрудников российского посольства, чем усложнил его работу. Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.