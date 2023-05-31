Париж, 31 мая, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Западу не стоит быть более агрессивным в отношении Белоруссии, но при этом продолжать оказывать на неё давление, предотвращая потенциальное участие в украинском конфликте. Об этом он заявил в среду, 31 мая, на международной конференции по безопасности в Братиславе.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Думаю ли я, что мы должны быть более агрессивны в отношении Белоруссии? Мой ответ — нет. Я думаю, что для нас было бы ошибкой, брать на себя инициативу, распространяя конфликт на Белоруссию», — сказал французский президент.

Макрон также описал своё видение того, как именно Западу стоит рассматривать Белоруссию. По его мнению, в случае, если Запад желает каким-то образом взаимодействовать с ней, ему стоит предпринимать попытки работать с гражданским обществом.

Как ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Запад проиграл «первый раунд» кампании против Москвы и Минска. По словам политика, России и Белоруссии приходится реагировать на действия западных стран, включая совместные военные учения и усилия в дипломатической сфере. Он отметил, что агрессия, которой Запад пугает своих партнёров, никогда не была в планах ни у России, ни у Белоруссии.