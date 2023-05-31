Москва, 31 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Совет Госдумы поддержал инициативу депутатов, предложивших создать группу, которая будет заниматься разработкой законодательства, регулирующего использование беспилотников на территории России. Об этом 31 мая сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Он отметил, что в России отсутствует комплексное урегулирование в сфере применения дронов. Вместе с Хинштейном к предложению создать соответствующую рабочую группу присоседились думские комитеты по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по безопасности и противодействию коррупции и по промышленности и торговле.

«Об отсутствии комплексного регулирования этой сферы — я не раз говорил уже ранее, что на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников — выглядит особенно тревожно», — отметил Хинштейн.

Депутат надеется, что новая группа сможет подготовить необходимые законопроекты в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров заявил, что ведомству не хватает действенных механизмов для предотвращения нарушений при использовании беспилотников. При этом в число таких нарушений в первом квартале 2023 года в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Во многих регионах местные власти самостоятельно вводят запреты на несанкционированные полёты дронов. В мае число таких субъектов РФ превысило 50.