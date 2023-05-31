Москва, 31 мая, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил создать портал «Я в России» для информирования жителей новых регионов о льготах и пособиях. С такой инициативой он выступил 31 мая на заседании Генсовета партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев предложил создать отдельный специальный интернет-портал для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под названием «Я в России».

«Это такая оболочка, интерфейс для того, чтобы можно было решить целый комплекс задач, те сложности, с которыми сталкиваются жители новых территорий», — пояснил инициативу замглавы Совбеза России.

Уточняется, что единый портал «Я в России» должен быть сопряжен с «Госуслугами» и сайтами организаций помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны. Глава государства рассказал, что идёт активное восстановление дорог, жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры в новых субъектах.

В мае заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России. Реализация этих программ направлена на интеграцию субъектов в правовое, экономическое, культурное и образовательное пространство России к 2030 году. Программы также направлены на повышение уровня жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей.