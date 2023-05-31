Москва, 31 мая, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Электромобиль Tesla столкнулся с грузовым Renault на 24-м километре МКАД. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

«Tesla и грузовой «Рено» (столкнулись. — Прим. ИА Регнум). Пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что авария произошла на внешней стороне кольца.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП с участием полицейского автомобиля и такси в центре столицы. Машина правоохранителей в результате аварии оказалась зажата между фонарным столбом и стеной дома на пешеходной части Покровской улицы. Такси осталось на проезжей части.