Москва, 1 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Уничтожение Воздушно-комическими силами (ВКС) России боевого корабля военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко» — это одна из подзадач демилитаризации Киева. Однако, остаётся ещё несколько единиц украинского флота, уничтожение которых — вопрос времени. Так в беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение Минобороны России об уничтожении последнего украинского боевого десантного корабля.

Mil. gov. ua Десантный корабль «Юрий Олефиренко» во время учений

«Корабль, который был уничтожен — это десантный минный заградитель. В принципе, украинцы уже не могли им воспользоваться, корабль был устаревшим и побитым. Его уничтожение — это одна из подзадач демилитаризации Украины», — отмечает Леонков.

При этом, по словам эксперта, не совсем корректно утверждать, что это самый последний боевой корабль украинского флота. Леонков отмечает, что остались ещё «мелкие» единицы ВМС Украины — «москитные» бронекатеры и разведывательные суда, уничтожение которых — это вопрос времени. Также он вспомнил о корвете «Гетман Иван Мазепа», который Украине предоставила Турция, но о судьбе которого давно ничего не слышно и, возможно, рано его полностью списывать со счетов. При этом военный эксперт не исключил вероятности попытки западных партнёров Киева помочь ему с восстановлением флота.

«Возможно страны ЕС и США захотят помочь Украине с флотом, но их корабли не смогут дойти до пункта назначения и принять участие в боевых действиях. В Чёрном море сейчас тотальное превосходство нашего флота, который контролирует всё, что примыкает к зоне СВО. Поэтому сложно представить появление в Чёрном море корабля, идущего под флагом Украины к порту Одессы, это безумие. Он будет уничтожен вместе с экипажем. И вряд ли страны запада пойдут на сценарий — продать корабль, который сразу будет уничтожен после прохождения Босфора», — считает Леонков.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении последнего боевого корабля Украины «Юрий Олефиренко» в результате удара высокоточным оружием ВКС России. Корабль базировался в порту Одессы.

Средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко» был заложен в 1970 году в польском Гданьске, а в следующем году вошёл в состав Военно-морского флота СССР. С 1996 года корабль числился в ВМС Украины. До 2016 года судно называлось «Кировоград».