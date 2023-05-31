Москва, 31 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующий документ опубликован 31 мая в базе данных нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В пояснительной записке к документу говорится, что проектом федерального закона предлагается ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное 27 сентября 2022 года.

Согласно договору, россияне смогут получить абхазский паспорт без отказа от российского — и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с законодательством каждой из сторон.

Документ подлежит ратификации в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба на встрече в Москве подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Пресс-служба абхазского МИД сообщила о запуске механизма упрощенного получения российских паспортов для граждан Республики Абхазия. При этом соглашение не даёт гражданам России право получать абхазское гражданство.

В сентябре 2018 года исполнилось 10 лет с момента установления дипотношений между Россией и Абхазией. Россия признала независимость Абхазии сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. Тогда же страны установили дипломатические отношения. В 2014 году в Сочи лидеры России и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба заключили Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.