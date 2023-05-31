Москва, 31 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Рано или поздно Европе придётся задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.

Он также отметил, что тактика русофобии перестанет работать на западе, когда денег в карманах у них станет меньше.

«Страны Европы уже ощущают на себе негативные экономические последствия от поддержки Украины», — добавил Песков.