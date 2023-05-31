Киев, 31 мая, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что неверная оценка возможностей сил России стала «великой бедой для Киева». Об этом сообщил телеканал «Фабрика новостей», опубликовав интервью украинского офицера.

President. gov. ua Портрет Сергея Кривоноса

«Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева», — сказал Кривонос.

Более того, генерал-майор отметил, что у Москвы есть техническое и количественное преимущество и хорошо обученные войска.

Бывший военный подчеркнул, что украинские чиновники часто оценивают состояние Вооружённых сил России, но не обсуждают проблемы Вооружённых сил Украины.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил ИА Регнум, что ВСУ так и не смогли сформировать ударный стотысячный кулак для начала полномасштабного контрнаступления. По его словам, формулировка Гагина о «ползучем» наступлении может создать неверное представление о реальной ситуации.

Эксперт отметил, что российские подразделения сейчас ведут в основном оборонительные бои и не предпринимают больших стратегических наступлений. В свою очередь противник всё время и везде пробует оборону Вооружённых сил (ВС) России, проводит разведку боем, пытается улучшить свои позиции и не дать российским подразделениям продвинуться вперёд. Поэтому, как полагает Онуфриенко, в рамках боевых действий подобного масштаба бессмысленно говорить о «ползучем» или «позиционном наступлении».