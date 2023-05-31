Бердянск, Запорожская область, 28 мая, 2023, 21:01 — ИА Регнум. В кафедральном соборе Рождества Христова в Бердянске 28 мая в присутствии сотен верующих отслужили первую Божественную литургию Русской православной церкви, сообщает Telegram-канал «Запорожский вестник».

Константин Михальчевский/РИА Новости Епископ Лука проводит божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Бердянске

Службу возглавил епископ Бронницкий Лука, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назначил управляющим Бердянской и Приморской епархии РПЦ после обращения местного духовенства. После завершения литургии епископ заявил журналистам, что этот день — знаменательный как для него лично, так и для всей епархии.

На литургии присутствовали в том числе члены правительства Запорожской области.

«Это очень важное, знаковое событие. Мы видим, какие гонения идут сейчас на Украине на Русскую православную церковь, как общие наши святыни, общая наша память подвергается осмеянию, уничтожению. А в новых регионах [России] всё идёт по-другому», — заявил первый вице-губернатор области Сергей Толмачёв.

В мае 2023 года священники Бердянской и Приморской епархии обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии епархии в состав РПЦ. Принятие епархии и её переход в непосредственное подчинение патриарху были одобрены на заседании Священного Синода 16 мая.