Москва, 1 июня, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Формально Вашингтон будет осуждать применение Украиной оружия, полученного от США, для ударов по России, однако в действительности будет подталкивать киевский режим к нанесению максимального ущерба РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Накануне, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы конфликт на Украине перешёл в войну России против Запада из-за того, что американское оружие, переданное Киеву, будет использовано тем для ударов по российской территории. Более того, соответствующее обещание о неприменении оружия режим Зеленского якобы уже дал Белому дому.

Первое, о чём призвал помнить Блохин, — между США и Украиной нет никаких подписанных договоров или соглашений о том, что Киев обязуется не наносить ударов вглубь российской территории.

«Есть просто устные заявления. А они не значат почти ничего. Вроде устных обещаний, данных Горбачёву, не расширять НАТО на восток. Во-вторых, а что американцы могут сказать иначе? Они могут сказать, что мы, мол, помогаем Украине наносить удары по России? Не могут, в принципе», — констатировал Блохин.

При этом США оговариваются, что Украина — это суверенное государство, которое определяет свою внешнюю и оборонную политики, и США её будто бы не контролируют.

«Но сам факт накачки Украины вооружениями — это на самом подталкивание Киева к конфликту. Задача Украины — нанести максимальный ущерб России всеми возможными средствами, где это только возможно. И инцидент с беспилотниками в очередной раз доказал это. Как только Украина получит любое оружие от Запада, она его в этот же день использует», — убеждён Блохин.

Эксперт считает, что слова Кирби носят исключительно формальный характер и их не стоит принимать за правду.

«США сами напрямую сказали, что их задача — нанести России стратегическое поражение на Украине. Они не хотят эскалации и третьей мировой войны, но намерены использовать этот локальный конфликт для ослабления и дестабилизации российской государственности. Сценарий второго Афганистана — долгий, кровавый конфликт, на годы вперёд. Вот чего они хотят. Они хотят политических последствий», — уверен Блохин.

Сам Кирби, заверяя своих интервьюеров из CNN в том, что Запад не хочет войны с Россией, предусмотрительно уточнил, что когда американское оружие «поступает к ним (украинским военным — прим. ИА Регнум), то оно принадлежит им». В то же время он подчеркнул, что прямое столкновение России и Запада обернулось бы куда большими страданиями на европейском континенте.

В Москве к словам Кирби отнеслись скептически. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла его высказывание смешным. Кроме того, она обратила внимание на то, что «война Запада в гибридном формате уже идёт».

Кроме того, президент США Джо Байден 30 мая признал, что его администрация изучает вопрос о поставке киевскому режиму оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Эти дальнобойные ракеты вполне могут долететь вглубь РФ. Притом, что почти за две недели до этого, 15 мая, Кирби уверял, что подобных планов у Вашингтона нет