Пологи, Запорожская область, 31 мая, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В городе Пологи Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом 31 мая сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«В Пологах громко! В городе слышна серия взрывов», — написал он.

Рогов также добавил, что подробности о взрывах сообщит позднее.

Ранее он сообщал о серии взрывов в Мелитополе. По данным Рогова, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил, что городе прозвучала серия взрывов, один из которых был очень мощным и объёмным. По предварительной информации, причиной взрывов стала попытка украинских военных нанести ракетный удар по городу.