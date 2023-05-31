* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 мая, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получила гражданство Франции после переезда в Париж, сообщил 31 мая Telegram-канал SHOT.

Сергей Бобылев/ТАСС Певица Земфира

По информации источника, артистка уже около полутора лет проживает во Франции. В Париже вместе с Ренатой Литвиновой они учредили компанию в сфере исполнительского искусства «Рената». Также есть сведения, что, покинувшая Россию, певица зарегистрировала в Москве новое юрлицо «Родина», которое будет заниматься звукозаписью.

Исполнительницу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте сообщили, что певица даёт концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против спецоперации. К тому же, она получала поддержку от иностранных источников. В марте депутаты Госдумы направили обращение в Генпрокуратуру с требованием лишить всего имущества в России Земфиру после выхода её песни про «заболевшую» родину.

В мае певица обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы оспорить решение Минюста.

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий объяснил 24 мая ИА Регнум желание ряда российских артистов избавиться от ярлыка иноагента. Он отметил, что иноагент — это чёрная метка, и к ним с «восторгом» не относятся ни в одной стране мира.

Так, число известных личностей, внесённых в реестр иностранных агентов и желающих обжаловать свой статус через суд, в последнее время возросло. К Минюсту с требованием исключить из списка иноагентов также подали иски юморист Максим Галкин, шоумен Семён Слепаков и журналист Илья Варламов (физические лица, признанные в РФ иностранными агентами).