Братислава, 31 мая, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Планируемое контрнаступление ВСУ может провалиться, поэтому странам Запада нужно готовиться к затягиванию вооружённого конфликта на Украине и пересмотреть меры поддержки Киева. Об этом 31 мая заявил на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его мнению, удачное наступление ВСУ будет способствовать переходу к мирному диалогу, в противном случае противостояние продолжится.

«Нам с партнёрами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — сказал Макрон.

Он заявил, что властям стран, которые отправляют военную помощь на Украину, необходимо подготовить общественное мнение к тому, что существенные бюджетные средства придётся тратить на поддержку Киева ещё долгое время.

Ранее украинский президент неоднократно отказывался начать мирные переговоры с Россией. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Киев против перемирия и даже сорвал переговоры в марте 2022 года, хотя тогда Москва готова была согласиться на невыгодный для себя договор.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переговоры с Украиной не начнутся при нынешнем президенте. При этом Медведев считает, что рано или поздно Москве и Киеву придётся договариваться.