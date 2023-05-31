Москва, 31 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Координационном центре правительства 31 мая подвели итоги первого года работы федерального проекта «Профессионалитет». В 2022/23 учебном году в колледжах «Профессионалитета» начали обучение 150 тысяч студентов. 1 сентября их будет уже более 300 тысяч. А к 2026 году проектом будут охвачены полторы тысячи колледжей во всех регионах России.

АНО «Национальные приоритеты» Презентация «Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса».

«2024–2026 годы, с учетом поручения президента, ознаменуются расширением «Профессионалитета», количество образовательно-производственных кластеров возрастет. По нашим оценкам это порядка еще 170 единиц к тем, которые уже имеются», — рассказала на презентации «Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса» заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, проектом в ближайшее время будут охвачены электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная и другие отрасли, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства.

На днях завершилась подача заявок на конкурсный отбор на создание новых образовательных центров «Профессионалитета». Число работодателей, участвующих в подготовке профессионалов, тоже постоянно растет. К 2026 году количество предприятий, которые примут участие в подготовке квалифицированных кадров и управлении образовательными организациями, превысит полторы тысячи, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

АНО «Национальные приоритеты» Татьяна Голикова

«Сегодня о достижениях и престиже среднего профессионального образования говорит не только его востребованность среди школьников — качество подготовки рабочих кадров отмечено на самом высоком уровне», — подчеркнул в своем выступлении министр просвещения Сергей Кравцов. Министр напомнил, что президентом страны поставлена цель — к 2028 году подготовить 1 миллион специалистов по ключевым отраслям экономики, таким как транспорт, строительство, фармацевтика, сельское хозяйство, промышленность.

Участие бизнеса в создании образовательных программ, мастерских и лабораторий помогает утолить кадровый «голод» конкретных регионов — в зависимости от локализации производств.

«Специалисты готовятся точечно для индустрий и предприятий. И регионы обеспечиваются необходимыми профессиональными ресурсами. За всей этой работой стоит труд педагогов, и в Год педагога и наставника хочу поблагодарить мастеров производственного обучения и преподавателей за тот вклад, который ежедневно вносится в развитие будущего нашей молодежи и нашей страны», — подчеркнул министр просвещения. На данный момент трудоустройство студентов «Профессионалитета» достигает 74%.

К проекту за первый год присоединились ключевые работодатели со всей страны, включая такие гиганты, как «Росатом», «Северсталь», «Р-Фарм», «Русал», «Фосагро» и др. В подведении итогов первого года «Профессионалитета» приняли участие представители Национального объединения строителей, компании РЖД, Раменского приборостроительного завода, ХБК «Шуйские ситцы» и др. Помимо отраслевых работодателей в мероприятии участвовал председатель комитета по среднему профобразованию, профессиональному обучению и профориентации Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров.

«Успех проекта обусловлен прежде всего тем, что в нем были учтены все лучшие корпоративные практики работодателей, их опыт и рекомендации. Бизнес активно поддерживает проект «Профессионалитет», который позволил представителям предприятий получить механизмы влияния на процесс подготовки своих будущих работников», — говорит Андрей Комаров.

В 2023 году принят закон — о праве на инвестиционный налоговый вычет для компаний, поддерживающих образовательные организации. Это очень важный для предпринимателей шаг со стороны государства. Ожидается, что к концу 2023 года общий объем инвестиций бизнеса в колледжи составит порядка 3,5 млрд рублей.

Уже 19 июня начнется приемная кампания в колледжи. 1 сентября 2023 года в образовательно-производственных центрах «Профессионалитета», оборудованных современными лабораториями по национальному проекту «Образование», к учебе приступят более 300 тысяч студентов. Узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-работодателях в регионах можно на сайте ЯПРОФ. РФ.