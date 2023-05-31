Тамбов, 31 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы приняли сегодня, 31 мая, закон, направленный на совершенствование механизма поддержки многодетных семей и на стимулирование рождаемости. Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, действующей редакции областного закона материнский капитал предоставляется только на третьего ребенка.

Фото Павла Васильева Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Теперь областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей будет предоставляться на третьего и каждого последующего ребенка», — сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Материнский капитал предоставляется на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, дома блокированной застройки, на внесение платы за подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства, дома блокированной застройки к централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе водоотведения (канализации).

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин в интервью журналистам, материнский капитал в 2023 году по прогнозным данным дополнительно сможет быть предоставлен на 1088 детей. «Я думаю, это неплохое подспорье для семей, в которых появляются дети. Надеюсь, что эта мера поддержки будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе», — подчеркнул Евгений Матушкин.