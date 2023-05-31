Казань, 31 мая, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли мужчину с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Наталья Стрельцова Сердечный ритм

Из сообщения следует, что 49-летнего пациента доставили в клинику из районной амбулатории. В приёмном покое у мужчины резко снизилось давление, в связи с чем ему потребовалась реанимация.

«Мужчину пришлось реанимировать шестнадцать раз, в том числе во время операции, каждый раз используя дефибриллятор», — сообщили в больнице.

В течение недели кардиологи стабилизировали состояние пациента. На днях мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что московские врачи спасли 12-летнего ребенка, который 11 минут находился в состоянии клинической смерти после попытки самоубийства.

Наряд скорой помощи успешно реанимировал пациента, после этого его госпитализировали в детскую больницу. По словам матери, ребёнок совершил суицид из-за того, что она отказала ему в деньгах на ремонт телефона.