Вашингтон, 31 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В США грудной ребёнок умер в автомобиле. Девочка, запертая в машине, провела под палящим солнцем несколько часов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

MabelAmber Ребенок в машине

Уточняется, что несчастный случай произошёл 28 мая в городе Палм-Бей в штате Флорида. Родители 11-месячного младенца приехали на церковную службу, а ребёнка оставили в автомобиле. Вернулись они лишь спустя несколько часов.

Приехавшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили девочку, когда она уже была без сознания. Ребёнка доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Расследование инцидента продолжается. Полиция пока не выдвинула обвинение родителям.

ИА Регнум рассказывало историю младенца, умершего в марте по вине отца от истощения. Речь идёт о семье блогера-сыроеда Максима Лютого. Известно, что сын мужчины появился на свет в съёмном жилье в посёлке Вардане 11 февраля текущего года. За медицинской помощью блогер и его 33-летняя сожительница не обращались.

Несколько раз отец забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. Состояние здоровья ребёнка ухудшилось, 8 марта его решили отвезти в больницу, но не успели — младенец скончался по дороге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.