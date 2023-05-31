Мытищи, Московская область, 31 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Французского бульдога скинули с 15-го этажа квартиры в Мытищах, сообщил 31 мая Telegram-канал Mash.

(сс) EGILEO Французский бульдог бело-тигрового окраса.

«Из окон квартиры, где живёт семья дикарей, выбросили бульдога», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошёл в ЖК «Цветочный город». Пса выкинули из окна квартиры под номером 228. Бульдог скончался. Тело собаки увезли в морг для установления точной причины смерти.

Очевидцы произошедшего рассказали, что инцидент случился на днях, около 22:00. Со слов соседей, в квартире живёт отец-алкоголик и мать-наркоманка, воспитывающие двух детей.

Жители дома также заявили, что ранее из «квартиры-полупритона» постоянно слышали собачий визг. А до бульдога у семьи жил кане-корсо, который в один момент просто пропал. Один из свидетелей написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года в полицию Калининского района Петербурга поступила информация, что из окна 12-го этажа жилого дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули собаку, в результате чего животное скончалось. Прибывшие по указанному адресу полицейские доставили в полицию для разбирательств и проверки на причастность к гибели животного семейную пару, 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).