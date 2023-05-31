Варшава, 31 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда признал успехи российских войск в конфликте на Украине и заявил, что президент России Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Он рассказал об этом 31 мая в ходе беседы с гендиректором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром, его слова привела пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — сказал он.

Дуда отметил, что российская армия выигрывает в противостоянии с ВСУ, так как Россия всё больше мобилизуется и переводит свою экономику на военные рельсы.

Также польский лидер напомнил, что Россия — это ядерная держава, имеющая гигантские склады вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Washington Times Питер Моричи написал, что президент России установил правила, которые дали ему самые высокие шансы на победу в конфликте на Украине. Он указал, что президент США Джо Байден, боясь реакции Путина, не стал поставлять Украине тактические ракетные системы и беспилотники MQ-1C Grey Eagle, и добавил, что «Путин, а не Байден определяет американскую политику безопасности в Европе».

Путин 6 марта заявил, что западные государства переходят все красные линии, поставляя оружие Украине. Президент отметил, что поставки Украине оружия, включая боеприпасы с обеднённым ураном — это «пересечение красной и даже бордовой линии».

Также 30 мая президент заявил, что страны Запада за последние годы создали из Украины «антироссию». Он указал, что после развала СССР для борьбы с Россией и создания максимально антироссийского государства территорию Украины контролировали люди, руководимые западными странами.