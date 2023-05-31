Лондон, 31 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли раскритиковали за пост, в котором он заявил о продолжении Лондоном и Североатлантическим альянсом поставок вооружения Киеву. Пользователи Twitter уверены, что Запад должен перейти к мирным переговорам, а не нагнетать ситуацию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров», ― считает один з комментаторов.

Другие выразили недоумение, почему Британия и НАТО должны продолжать оказывать военную помощь киевской власти.

«А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?» ― поинтересовался пользователь.

Другой читатель назвал Клеверли воинственной марионеткой.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Британии Джеймс Клеверли после атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область утром 30 мая заявил, что Украина имеет легитимное право наносить удары за пределами своей территории по объектам в России. По его словам, законные военные цели вне Украины являются частью её самообороны.

В ответ на это заявление замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что любое должностное лицо Соединённого Королевства, разделяющее подобную позицию, может рассматриваться как законная военная цель для России.

Политик пояснил, что Лондон де-факто ведёт войну с Москвой, поэтому «бестолковые чиновники Британии» должны помнить, что их статус также, по мнению Медведева, можно расценивать как пребывание в состоянии войны.

Также Клеверли ранее заверил Киев, что Британия и НАТО продолжат оказывать военную помощь Уркаине.