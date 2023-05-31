Москва, 31 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В рамках специального инфраструктурного проекта планируется восстановить до конца 2023 года более 90 объектов здравоохранения в новых регионах России. Об этом 31 мая сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«В 2022–2023 году в рамках специального инфраструктурного проекта уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов», — сказала вице-премьер.

Также Голикова сообщила, что в 2023 году планируется оснащение четырёх онкологических диспансеров и четырёх сосудистых отделений на территории новых российских регионов.

Как отметила вице-премьер, в некоторых населённых пунктах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей первичное звено здравоохранения отсутствует.

Как ранее сообщило ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Он обратился к вице-премьеру с просьбой подготовить соответствующие предложения.

31 мая Татьяна Голикова доложила главе государства, что до конца 2023 года все жители новых регионов России должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования (ОМС).