Москва, 31 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Российский рынок покинет один из крупнейших мировых IT-провайдеров в авиационной отрасли SITA. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

По информации источника, провайдер покинет российский рынок с 1 июля.

«Нам [российским авиакомпаниям и аэропортам], да [удалось заместить все сервисы SITA]», — рассказал агентству источник.

Отметим, что SITA занималась разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем, различных других авиационных IT-услуг.

В ноябре 2022 года все 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы бронирования «Леонардо». Компания «РТ-Транском» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») в партнерстве с «Сирена-Трэвел» в апреле того же года выразили готовность обеспечить перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов. Новая система призвана защитить отрасль от возможных инцидентов и сбоев в зарубежных системах бронирования, которые использовались крупнейшими авиаперевозчиками.