Москва, 31 мая, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений военного положения в стране не ведётся. Так он прокомментировал 31 мая слова главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы необходимости такой реакции на атаку украинских дронов в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счёт не принималось, и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся», — заявил Песков.

О том, что военное положение могло бы стать ответом на действия Киева, Кадыров написал в своём Telegram-канале. Так он отреагировал на падения украинских беспилотников на территории Москвы ранним утром 30 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки получили незначительные повреждения дома на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на Профсоюзной в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что серьёзно пострадавших в результате инцидентов нет.

В Московской области инциденты с беспилотниками произошли в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уточнил, что взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем ПВО.

О том, что предпринятая Киевом атака БПЛА на мирные объекты является актом терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские войска осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, в то время как удары по жилым зданиям в Москве, совершенные ВСУ, являются попыткой запугать граждан России.