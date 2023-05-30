Донецк, 31 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже могли начать предпринимать попытки «ползучего контрнаступления». Об этом 31 мая в эфире Первого канала заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Он отметил, что пока нет информации о том, когда обещанное контрнаступление украинской армии может произойти, но есть предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать.

По словам Гагина, предпосылками к наступлению можно рассматривать оживление фронта с украинской стороны, а также активизацию работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и активную работу артиллерии со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, заявления о возможном контрнаступлении как с украинской стороны, так и со стороны Запада звучат уже несколько месяцев. На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что у контрнаступления ВСУ нет определённой даты. По его словам, оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго.

При этом несколько дней спустя командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что контрнаступление Киев начнёт в скором времени. Он добавил, что обсудил с руководством украинской армии конкретные задачи на подготовку к нему.

Зеленский в своём видеообращении 30 мая сообщил, что командование украинской армии утвердило сроки начала движения ВСУ. Глава государства уточнил, что также на заседании ставки обсудили вопросы обеспечения украинских военных боеприпасами.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в ходе визита в Киев на прошлой неделе украинский лидер и его помощники проинформировали законодателя о подробностях планируемого контрнаступления ВСУ. Он утверждает, что в предстоящие дни все увидят довольно «впечатляющую демонстрацию мощи» ВСУ. По его словам, украинским силам следует уделить внимание «возвращению ряда стратегически важных позиций».

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ так и не смогли сформировать ударный стотысячный кулак для начала полномасштабного контрнаступления. По его словам, формулировка Гагина о «ползучем» наступлении, может создать неверное представление о реальной ситуации.

Эксперт отметил, что российские подразделения сейчас ведут в основном оборонительные бои не предпринимают больших стратегических наступлений. В свою очередь противник всё время и везде пробует оборону Вооружённых сил (ВС) России, проводит разведку боем, пытается улучшить свои позиции и не дать российским подразделениям продвинуться вперёд. Поэтому, как полагает Онуфриенко, в рамках боевых действий подобного масштаба бессмысленно говорить о «ползучем» или «позиционном наступлении».