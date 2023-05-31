Вашингтон, 31 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На протяжении последних месяцев Китай предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим западным странам. С таким утверждением 31 мая выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя сообщения о пролетевшем перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем китайском истребителе.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По словам Блинкена, которые приводит ТАСС, американские самолёты находились в международном воздушном пространстве, где осуществляли выполнение регулярных операций, когда пилот ВВС Китая очень близко подлетел к американскому самолёту.

«В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Наньдун заявил, что действия китайских пилотов в отношении американского самолёта-разведчика в Южно-Китайском море были законными и профессиональными. Он уточнил, что самолёт-разведчик США намеренно проследовал в зону военных учений НОАК для проведения разведывательных действий, на что отреагировали китайские пилоты.

Индо-Тихоокеанское командование армии США 30 мая заявило, что истребитель J-16 китайских ВВС произвёл «излишне агрессивный манёвр» около стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135, по данным америкнских военных, это произошло в ходе полёта последнего над Южно-Китайским морем.