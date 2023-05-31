Москва, 31 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. С 3 по 5 июня пройдёт Единый арктический субботник, в котором примут участие 15 городов. Акцию проведут Проектный офис развития Арктики и федеральный проект «Чистая Арктика».

Проектный офис развития Арктики В Едином арктическом субботнике-2023 примут участие 15 северных городов

В рамках субботника волонтеры приведут в порядок популярные места отдыха в Ухте, Усинске, Салехарде, Воркуте, Мурманске, Норильске, Архангельске и других городах. Организаторы мероприятия просят желающих принять участие в субботнике пройти предварительную регистрацию.

Единый арктический субботник приурочен к Дню эколога. В прошлом году в нем приняли участие 300 волонтеров из Мурманской, Архангельской областей, НАО, ЯНАО, Якутии, Красноярского края, Карелии и с Чукотки. Самой старшей участнице было 77 лет.