Москва, 31 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что региональная инвестпрограмма будет доведена до логического завершения. Об этом он сказал на совещании с членами правительства в среду, 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь что работа будет продолжена и доведена до конца так, как мы планировали изначально», — сказал президент.

Путин отметил, что выбор такого направления для развития оказался правильным, и что итоговые результаты будут заметны с точки зрения развития регионов страны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что российская экономика развивается по новой модели. По его словам, она приобретает принципиально иное качество. Президент подчеркнул, что в настоящее время в российской экономике особенно востребованы активные промышленное и бизнес-сообщества.

При этом, как он отметил, экономика демонстрирует позитивную динамику из-за освоения ниш, оставшихся после ухода с российского рынка западных компаний.