Москва, 31 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Судимость по не тяжким статьям гражданина не должна влиять на его желание и право защищать родину, поэтому предложение депутатов Госдумы о разрешении служить по контракту лицам с судимостью правильное и может найти поддержку в правительстве. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов предложили разрешить заключать контракты с Минобороны России гражданам, имеющим судимость, а также ограниченно годным. Они аргументировали это тем, что значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, не могут это сделать в силу действующих правил. Инициатива касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Предложение не распространяется на граждан, имевших судимость, связанную с терроризмом, госизменой, шпионажем, преступлениями против половой неприкосновенности и другими тяжкими и особо тяжкими правонарушениями.

«Предложение разумное. Судимость — это не клеймо, которое делает человека лицом второго или третьего сорта. Даже если судимость не погашена, она накладывает некоторые ограничения, но они не должны затрагивать ряд прав, в том числе и защиту родины. Никаких серьёзных нарушений российского и международного законодательства в этом нет, также и с точки зрения прав человека», — поддерживает инициативу Новицкий.

Правозащитник и адвокат обратил внимание на то, что уже существуют военные подразделения, в которых служат граждане, бывшие судимыми. Кроме того, президент России Владимир Путин ещё в ноябре 2022 года подписал закон, разрешающий призывать на службу в ходе мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость. По мнению Новицкого, инициативу депутатов могут не поддержать только по спекулятивным причинам.

«Если будут иные мнения, то они будут носить спекулятивный характер. Удивляет, почему подобное предложение не было выдвинуто раньше», — отмечает правозащитник.

Также Новицкий напомнил, что при заключении контракта на военную службу все граждане обязательно проходят медицинское обследование, в ходе которого нужно получить от специалистов заключение о пригодности. Так бывшим судимым предстоит пройти также осмотр у психологов и психиатров, которые смогут установить, способны ли данные лица нести службу и обеспечивать безопасность государства. Поэтому, по словам Новицкого, не стоит опасаться, что служить по контракту отправят граждан с судимостью и девиантным поведением.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что с начала 2023 года в Вооружённые силы приняли на службу по контракту и в рамках добровольных формирований более 117 тысяч человек.