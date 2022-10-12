Мелитополь, 31 мая, 2023, 17:00 — ИА Регнум. На сегодня сохраняются риски шпионажа со стороны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 31 мая в эфире в эфире канала «Россия 24» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Он напомнил о инспекторе МАГАТЭ из Австралии, которая 12 лет отдала службе в вооруженных силах. По данным из открытых источников, наблюдатель на ЗАЭС за свою военную карьеру получила степень бакалавра наук по специальности физика и политика. А в настоящее время она получает степень магистра ядерной инженерии в Университете штата Пенсильвания, уделяя особое внимание системам ядерной безопасности и обнаружения радиации.

«Конечно, такие риски есть, давайте будем откровенны. Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а в шпионаже», ― подчеркнул Карчаа.

При этом он заявил, что российские спецслужбы хорошо подготовлены и купируют, и минимизируют, и предотвращают эти риски.

Как сообщало ИА Регнум, киевские шпионы и диверсанты осенью 2022 года пытались проникнуть на Запорожскую АЭС вместе с экспертами МАГАТЭ. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, президент Украины Владимир Зеленский приказал украинским спецслужбам внедрить шпионов и диверсантов в делегацию международного агентства. Эти люди должны были работать под журналистским прикрытием, но замысел своевременно раскрыли. Этих людей на территорию станции не допустили.

МАГАТЭ в мае опубликовало заявление Рафаэля Гросси, в котором он предупредил, что ситуация около ЗАЭС становиться всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он призвал принять меры, чтобы снять «угрозу серьёзной ядерной аварии» на станции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. По его словам, есть угрозы, связанные, например, с попытками использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью.