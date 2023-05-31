Берлин, 31 мая, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, покинувший правительственный лимузин и этим нарушивший протокол безопасности, во многом виноват в инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне, когда его схватил мужчина. Об этом 31 мая написало издание Focus со ссылкой на промежуточный отчёт Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.

Michael Kappeler/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Отмечается, что телохранители канцлера не обратили на остановившийся за несколько метров от них автомобиль.

«Между тем, согласно строгим правилам международной подготовки телохранителей, то, что произошло далее, не должно было состояться: Олаф Шольц, относящийся к самой охраняемой группе персон под номером 1, самостоятельно открывает дверь и выходит, оставаясь совершенно без защиты», — указывается в публикации.

Также уточняется, что, по информации издания, указанный протокол безопасности фактически запрещает первым лицам государств выходить из транспортного средства до момента, когда глава команды телохранителей не убедится в безопасности и сам не откроет бронированную дверь автомобиля.

«Самую худшую ошибку Шольц совершил сам», — заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 мая неизвестный мужчина во Франкфурте-на-Майне присоединился к кортежу Шольца и попал на лётное поле аэропорта, где схватил политика. Перед этим неизвестный присоединился к кортежу главы правительства ФРГ на своей автомашине. В свою очередь, полицейские пропустили автомобиль мужчины на территорию аэропорта, посчитав его сопровождающим кортеж.

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц 18 мая заявил, что Шольц «теряет связь с реальностью». По его утверждению, восприятие действительности главы правительства расходится с реальностью.