Президент Эритреи: миропорядок находится на грани радикальной трансформации
Президент Эритреи на встрече с Путиным заявил, что миропорядок находится на грани трансформации
Москва, 31 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил президент Эритреи Исайас Афеворки.
«Это требует объективных оценок и взаимных консультаций», — сказал глава Эритреи.
Президент Эритреи, который находится с первым официальным визитом в Москве, выразил уверенность, что Россия сыграет свою роль в создании справедливого миропорядка. Лидер отметил, что необходимо выступать за выделение ресурсов для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на переговорах с президентом Эритреи Исайасом Афеворки в Кремле поздравил его с 30-летием независимости страны и пригласил на саммит Россия-Африка. Российский лидер также заявил, что стороны должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей. Россия и Эритрея договорились в конце января 2023 года создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике.
Ожидается, что итогом приговоров лидеров двух стран станет подписание ряда межправительственных соглашений.
В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры России и Эритреи обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также всевозможные значимые международные вопросы. Эритрея выступает против антироссийских санкций, так как ограничительные меры в первую очередь негативно сказываются на африканских странах.