Москва, 31 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил президент Эритреи Исайас Афеворки.

M. husseiny1. Исайас Афеворки

«Это требует объективных оценок и взаимных консультаций», — сказал глава Эритреи.

Президент Эритреи, который находится с первым официальным визитом в Москве, выразил уверенность, что Россия сыграет свою роль в создании справедливого миропорядка. Лидер отметил, что необходимо выступать за выделение ресурсов для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на переговорах с президентом Эритреи Исайасом Афеворки в Кремле поздравил его с 30-летием независимости страны и пригласил на саммит Россия-Африка. Российский лидер также заявил, что стороны должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей. Россия и Эритрея договорились в конце января 2023 года создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике.

Ожидается, что итогом приговоров лидеров двух стран станет подписание ряда межправительственных соглашений.

В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры России и Эритреи обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также всевозможные значимые международные вопросы. Эритрея выступает против антироссийских санкций, так как ограничительные меры в первую очередь негативно сказываются на африканских странах.